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Строительство новой подстанции в Ханкенди близится к завершению

Строительство новой подстанции в Ханкенди близится к завершению Строительство новой подстанции в Ханкенди близится к завершению
Энергетика
30 мая 2025 г. 14:56
Строительство новой подстанции в Ханкенди близится к завершению

Строительство современной подстанции закрытого типа в Ханкенди близится к завершению.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя "Азерэнержи" Вугар Алиев.

По его словам, новая подстанция полностью соответствует современным стандартам как с архитектурной, так и с технической точки зрения. "В настоящее время завершается процесс переноса старых электрических линий. Проложена новая ЛЭП протяженностью 13 км от города Шуша до Ханкенди, 2 км которой проходят под землей в черте города", - рассказал Алиев.

Он также отметил, что начата подземная прокладка и всех остальных линий электропередачи. В качестве временной меры обновлены ЛЭП от Ханкендинского участка до Агдере и Кяльбаджара. В будущем планируется протянуть линию от Ханкенди до Агдама и подключить ее к узловой подстанции в Агдаме.

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