Строительство TANAP ускоренно продолжается

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В турецком городе Йозгат ускоренно продолжаются работы по строительству Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, трубы доставляются на строительный участок Доганкенд, затем укладываются на территории, по которой проляжет трубопровод. На этом участке трудятся 300 человек.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан и пройдет через 20 областей, 67 поселков.

26 июня 2012 года в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр (ныне президент) Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали межправительственное соглашение между двумя странами по Трансанатолийскому трубопроводу. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.