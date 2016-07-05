​Строительные работы на новом нефтехранилище Кулевского терминала завершаются

Баку. 5 июля. REPORT. AZ/ На Кулевском терминале (Черное море, Грузия) завершается строительство нового нефтехранилища №5. Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, сейчас на нефтехранилище ведутся антикоррозийные работы.

Для защиты от коррозии применяются современные методы с использованием специальных красок. Внутренняя поверхность резервуаров подготовлена в соответствии со стандартом ST3 (ISO: 8501-1). Для внешней поверхности использована система многослойного покрытия.

В рамках проекта предусмотрено строительство шести резервуаров общей емкостью 60 тыс. кубометров. Проект включает также строительство двусторонней железнодорожной эстакады для одновременной погрузки и разгрузки 26 железнодорожных цистерн. Резервуары будут использоваться для различных нефтепродуктов.

Годовой оборот нефти и нефтепродуктов оценивается примерно в 1,5 млн. тонн.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.