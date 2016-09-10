Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК снизили уровень добычи нефти до трехмесячного минимума.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, общий уровень добычи входящих в ОПЕК стран упал в августе на 200 тыс. баррелей в день - до 33 млн. баррелей в день. Такие показатели являются самыми низкими с мая 2016 года.

По данным издания, снижение происходит за счет Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Катара.

В организации заявили, что такие данные, скорее всего, говорят о готовности стран к сотрудничеству по заморозке уровня добычи.