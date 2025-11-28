Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    США в ноябре могут установить рекорд по поставкам СПГ за рубеж

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 12:40
    Поставки сжиженного природного газа из США на зарубежные рынки могут достичь 10,7 млн тонн в ноябре, что станет для страны рекордным месячным показателем.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитической компании Kpler.

    Поставки в текущем месяце на 40% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Такая динамика выгодна Азии и Европе ввиду наступившей в северном полушарии зимы - дополнительные поставки могут покрыть более высокое потребление в холодные месяцы. На этом фоне фьючерсные цены на газ в Европе достигли самого низкого уровня более чем за год.

    Аналогичные показатели в Азии находятся на минимуме за последний месяц. Поставки СПГ из США в будущие годы будут только расти в связи с введением в строй новых проектов. К концу десятилетия объемы экспорта могут удвоиться.

    СПГ США поставки СПГ

