Состоялась церемония выдачи сертификатов участникам "Летней школы SOCAR 2016"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла церемония выдачи пластиковых карт победителям Внутренней стипендиальной программы и сертификатов участникам "Летней школы SOCAR 2016".

Как передает Report, на мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, ректоры вузов Азербайджана, руководители НПО, представители руководств компаний.

В начале церемонии состоялся показ короткометражного фильма, посвященного молодежным проектам SOCAR.

Затем выступил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, который рассказал о проектах компании по поддержке обучения молодежи и подготовке профессиональных кадров, особо подчеркнув при этом значение стипендиальных программ. По его словам, в рамках Внутренней стипендиальной программы проведено 19 отборочных конкурсов, 1 918 студентов получили стипендию SOCAR. Р.Абдуллаев также подчеркнул популярность среди молодежи проекта "Летняя школа SOCAR", проводимой с 2010 года для азербайджанских студентов местных и зарубежных вузов. Он высоко оценил значение этого проекта в расширении кругозора молодежи, получении ими расширенной информации о нефтяной промышленности. Президент SOCAR заявил, что в рамках стипендиальной программы компании организуется обучение в ведущих зарубежных вузах талантливых и перспективных студентов. По его словам, до настоящего времени профинансировано обучение 275 студентов, из них 209 человек обеспечены работой в SOCAR, а 32 студента все еще продолжают обучение.

Р.Абдуллаев отметил, что Управление тренинга, обучения и сертификации SOCAR проводит важную работу по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для нефтяной и других отраслей промышленности. По его словам, 841 выпускников обучающих центров управления обеспечены работой на предприятиях и организациях SOCAR.

Глава компании поздравил 77 студентов, получивших стипендию SOCAR, а также 30 участников "Летней школы SOCAR 2016", пожелал им дальнейших успехов.