Солтанов: Азербайджан - пример того, как нефтегазовая страна работает над переходом к ВИЭ

Азербайджан является одной из лучших примеров как нефтегазовая страна работает над переходом к возобновляемым источникам энергии.

Азербайджан является одним из лучших примеров того, как нефтегазовая страна работает над переходом к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на церемонии открытия 17-ой Бакинской летней энергетической школы.

По его словам, Азербайджан является одной из лучших стран, где можно получить опыт и обучиться в энергетическом секторе: "Так, сегодня Азербайджан прошел через несколько этапов энергетического перехода, начиная с нефтедобычи, становясь страной по производству газа, и сегодня работает над переходом к возобновляемым источникам энергии".

Он отметил, что даже за период обучения в летней школе, сами ученики смогут наблюдать как быстро развивается энергосектор страны.