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Солтанов: Азербайджан - пример того, как нефтегазовая страна работает над переходом к ВИЭ

Солтанов: Азербайджан - пример того, как нефтегазовая страна работает над переходом к ВИЭ Азербайджан является одной из лучших примеров как нефтегазовая страна работает над переходом к возобновляемым источникам энергии.
Энергетика
3 июля 2023 г. 10:15
Солтанов: Азербайджан - пример того, как нефтегазовая страна работает над переходом к ВИЭ

Азербайджан является одним из лучших примеров того, как нефтегазовая страна работает над переходом к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на церемонии открытия 17-ой Бакинской летней энергетической школы.

По его словам, Азербайджан является одной из лучших стран, где можно получить опыт и обучиться в энергетическом секторе: "Так, сегодня Азербайджан прошел через несколько этапов энергетического перехода, начиная с нефтедобычи, становясь страной по производству газа, и сегодня работает над переходом к возобновляемым источникам энергии".

Он отметил, что даже за период обучения в летней школе, сами ученики смогут наблюдать как быстро развивается энергосектор страны.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan is example of how oil and gas country is working on transition to renewables
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Azərbaycan neft-qaz ölkəsinin bərpa olunan enerjiyə keçid üzərində necə işlədiyinin nümunəsidir”

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