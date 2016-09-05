SOCAR ждет от правительства Греции объяснений - ДОПОЛНЕНО

*** 10:38

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Нарушен ранее условленный порядок проведения тендера на приватизацию оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Он отметил, что SOCAR ждет от правительства Греции объяснений.

***

"Согласно измененным правилам, стоимость DESFA снижается вдвое. Если доходность снижена, то и стоимость компании не должна быть прежней. Сейчас ведутся переговоры с правительством Греции", - заявил президент SOCAR.

По его словам, на переговорах, помимо SOCAR, принимает участие и итальянская компания Snam.

Коснувшись вопроса отказа SOCAR от DESFA, Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR победил в тендере и не собирается отказываться: "Мы будем отстаивать свои права до конца", - добавил он.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне. Итальянская компания Snam заинтересована в приобретении 17%-ного пакета акций.