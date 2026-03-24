SOCAR запустил в Грузии программу "Работа и учеба" для студентов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) через свою грузинскую дочернюю структуру SOCAR Georgia Petroleum объявила о программе "Работа и учеба" для поддержки студентов.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники программы смогут совмещать работу на автозаправочных станциях компании с учебой.

Они будут работать операторами или старшими операторами АЗС SOCAR, получая практические навыки и одновременно финансовую помощь на оплату учебы.

Отмечается, что цель инициативы в поддержке профессионального и личностного развития студентов, повышении их мотивации и укреплении корпоративной культуры в рамках социальной ответственности компании.