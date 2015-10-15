​SOCAR в прошлом месяце продал "по сектору населения" 65,411 млн. кубометров газа

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 7869 новых абонентов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 2385 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 5484 - на регионы.

В целом, за январь-сентябрь зарегистрировано 60333 новых абонента, из которых 21903 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 38430 - на регионы.

За сентябрь текущего года по сектору населения продано 65 млн. 411 тыс. 643 кубометра природного газа и собрано 122,04% средств. По сектору ненаселения продано 115 млн. 102 тыс. 756 кубометров природного газа и собрано 120,26% средств.

По данным на 1 октября 2015 года по сектору населения 124 921 семья вынужденных переселенцев была бесперебойно обеспечена газом, а 328 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.