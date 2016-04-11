​SOCAR в первом квартале перечислил в госбюджет 325 млн. манатов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за январь-март этого года перечислила в государственный бюджет 325,130 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этой суммы 109,248 млн. манатов приходится на март.

Кроме того, за март этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 10,920 млн. манатов. За январь-март этого года выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 31,970 млн. манатов.