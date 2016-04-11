 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​SOCAR в первом квартале перечислил в госбюджет 325 млн. манатов

    Выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 32 млн. манатов

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за январь-март этого года перечислила в государственный бюджет 325,130 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этой суммы 109,248 млн. манатов приходится на март.

    Кроме того, за март этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 10,920 млн. манатов. За январь-март этого года выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 31,970 млн. манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi