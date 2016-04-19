​SOCAR в первом квартале добыл 1,9 млн. тонн нефти

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 1 898,2 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

На март приходится 646,2 тыс. тонн общего объема добычи за отчетный период, что на 10% меньше показателя за март 2015 года.

Отметим, что за январь-март общий объем нефтедобычи в Азербайджане составил 10 507, 2 тыс. тонн.