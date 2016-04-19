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    ​SOCAR в первом квартале добыл 1,9 млн. тонн нефти

    В марте с месторождений компании добыто 646 тыс. тонн нефти

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 1 898,2 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

    На март приходится 646,2 тыс. тонн общего объема добычи за отчетный период, что на 10% меньше показателя за март 2015 года.

    Отметим, что за январь-март общий объем нефтедобычи в Азербайджане составил 10 507, 2 тыс. тонн. 

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