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    ​SOCAR в этом году произвел более 26 тыс. м бурильных работ

    В этом году в эксплуатацию переданы 10 новых скважин

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-марте этого года произвела бурильные работы протяженностью 26 409 м.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все произведенные в этом году работы являются эксплуатационными.

    В марте SOCAR произведено 9 556 м общего объема бурильных работ за первые три месяца этого года.

    Помимо этого, в марте переданы в эксплуатацию 5, с начала года - 10 новых пробуренных скважин. 

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