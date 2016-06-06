​SOCAR в этом году пробурил 42 тыс. м

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в мае этого года произвела бурильные работы протяженностью 10 453 м. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 3% меньше показателя за май 2015 года.

Из этих работ 10 184 м приходятся на эксплуатационные, 269 м - на разведывательные работы.

В целом, за январь-май SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвела бурильные работы протяженностью 42 493 м, из которых 42 224 пришлось на эксплуатационные, 269 м - на разведывательные работы.

Объем произведенных в этом году работ на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, что в мае переданы в эксплуатацию 5, с начала года - 19 новых пробуренных скважин.