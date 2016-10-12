SOCAR увеличил выплаты в Государственный фонд социальной защиты

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2016 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 1 024,827 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на сентябрь приходится 119,443 млн манатов общего объема отчислений за 9 месяцев года.

Помимо этого, в сентябре SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,816 млн манатов, что на 1,028 млн манатов или 8,7% больше соответствующего периода прошлого года. В целом, в январе-сентябре отчисления компании в ГФСЗ составили 107,163 млн манатов, что на 2,94 млн манатов или 2,8% превышает аналогичный показатель прошлого года.