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    SOCAR Ukraine учредила новую компанию SOCAR LPG

    Зарегистрирована новая компания для оптовой и розничной реализации сжиженного газа

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/  Дочерняя кампания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине "SOCAR Energy Ukraine" зарегистрировала новое предприятие для оптовой и розничной реализации сжиженного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, компания под названием SOCAR LPG была зарегистрирована в городе Черкассы. 

    Компанию возглавила Екатерина Тамразова. Она отметила, что  создание новой компании связано с усилением газового направления в структуре украинского представительства SOCAR.

    Официально Екатерина Тамразова вступила в должность с 1 августа. 

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