SOCAR Ukraine получила лицензию на поставки газа

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала ООО Торговый дом SOCAR Ukraine лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины. Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Согласно законодательству, с 1 июля ПАО “Укртрансгаз” не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ. На сегодняшний день такие лицензии имеют 239 компаний.

Наряду с SOCAR Ukraine, лицензию на торговлю природным газом получила компания “Газтрон-Украина”.

Отметим, что ранее SOCAR Ukraine подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года.

30 декабря 2016 года SOCAR Ukraine заключила договор с компанией "ЭРУ Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. Сеть оперирует 60 АЗС в Украине.