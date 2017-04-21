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    SOCAR провел обучающий семинар по энергоэффективности зданий

    На мероприятии приняли участие специалисты из Азнефть, Азеригаз, Азерикимья и других учреждений© Socar.az

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Управление экологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело обучающий семинар "Расход энергии/выработка тепла в зданиях: эффективная организация энергоснабжения в новостройках, модификационные работы в зданиях общественного питания и жилых зданиях".

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, семинар состоялся в рамках "Национального плана действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA), подписанного SOCAR и азербайджанским представительством Программы развития ООН (UNDP).

    На семинаре проведены презентации, посвященные энергоэффективности и энергосимуляции зданий, мировым образцам высокоэффективных зданий. На мероприятии приняли участие специалисты из "Азнефть", "Азеригаз", "Азерикимья", перерабатывающих предприятий, Научно-исследовательского проектного института нефти и газа. 

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