 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​SOCAR привлечет дополнительный кредит для газификации

    Необходимость в дополнительном финансировании возникла в связи с девальвацией маната

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Привлеченные у Центробанка Азербайджана средства на сумму 472 млн. манатов использованы на реализацию мероприятий по газификации на территории Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

    С.Гасымов отметил, что в связи с девальвацией национальной валюты направлено обращение в Кабинет министров для привлечения дополнительного кредитования в размере 198 млн. манатов: "Эти средства будут привлечены у Центробанка или же у Международного банка Азербайджана". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi