​SOCAR подписал контракт с французской компанией Axens по установке по гидроочистке дизеля и бензина

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония подписания контрактов по установке по гидроочистке дизеля и бензина между SOCAR и французской компанией Axens.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на церемонии приняли участие президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании, главный исполнительный директор Axens Жан Сентенак, директор по продажам Фабьен Ланди, сотрудники посольства Франции в Азербайджане.

На мероприятии Р.Абдуллаев сообщил, что в рамках работ по реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в короткие сроки предусматривается повышение годовых производственных мощностей завода и производство высококачественной нефтепродукции, отвечающей стандартам Евро-5.

С этой целью планируется реконструкция установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга и каталитического риформинга, а также общего хозяйства завода, строительство нескольких новых установок - по производству битума, гидроочистке дизеля, производству водорода, аминовой очистке и т.д.

В связи с этим начаты работы по получению лицензий на установки для НПЗ и реализации услуг проектирования, по итогам переговоров предусматривается подписание контрактов в октябре-ноябре.

Как известно, на прошлой неделе были подписаны соответствующие контракты с австрийской компанией Poerner на получение лицензии для строящейся битумной установки. По итогам исследования в направлении получения лицензий по другим установкам и подготовки пакета технологического проектирования в качестве лицензиара была выбрана компания Axens, обладающая передовым опытом по установкам по гидроочистке дизеля и бензина.

Затем было отмечено, что SOCAR длительное время сотрудничает с Axens. Так, на строящемся в Турции нефтеперерабатывающем заводе Star установки по гидроочистке нафты, дизельного топлива и керосина строятся на основе лицензий компании Axens.

Главный исполнительный директор Axens Жан Сентенак выразил удовлетворение сотрудничеством с SOCAR и благодарность за выбор его компании в качестве лицензиара.

Затем был подписан контракт по установке по гидроочистке дизеля и бензина. Документ подписали директор НПЗ имени Г.Алиева Эльман Исмаилов и главный исполнительный директор Axens Жан Сентенак.