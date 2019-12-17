​SOCAR-Petrofac и BP подписали контракт

СП SOCAR-Petrofac (SPC) подписало Соглашение об услугах по управлению проектами для поддержки операций BP в Азербайджане и Грузии.

Как сообщает Report, в рамках трехлетнего контракта будет оказываться поддержка операциям на суше и на море в проектах, оператором которых является BP на Каспии, включая блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", месторождение "Шахдениз", нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод и Западный экспортный трубопровод.

Управляющий директор восточного отдела инжиниринга, поставок и строительства компании Petrofac Мани Раджапати заявил, что компания, работающая в Азербайджане более 15 лет, предоставляет услуги в нефтяной и нефтехимической промышленности страны, возможности повышения квалификации: "Мы продолжаем расширять наши предложения по услугам в регионе совместно с нашим основным партнером SOCAR. Это укрепляет нашу международную деятельность. Мы уже работали с BP в регионе, и готовы обеспечить безопасную, надежную и эффективную поддержку важных проектов, осуществляемых этой компанией в Азербайджане и Грузии".

Вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов отметил, что успешное сотрудничество с Petrofac продолжает расширяться: "Совместное предприятие объединяет в себе наш опыт, знания и глубокий потенциал. Я очень рад подписанию подобного соглашения в рамках сотрудничества с BP в Каспийском регионе".