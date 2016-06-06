​SOCAR открыл еще одну заправочную станцию в Румынии

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в румынском городе Питешти сдана в эксплуатацию очередная топливозаправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, тем самым количество АЗС, действующих в Румынии под брендом SOCAR, достигло 34-х.

На станции, где будет осуществляться реализация продуктов Nano 95, Nano Dizel и Nano Super Dizel, установлено 3 счетчика, способных одновременно обслуживать четыре автотранспортных средства и две крупнотоннажные грузовые машины. Как и на других АЗС, здесь установлено специальное оборудование для реализации азербайджанской продукции, автомобильных аксессуаров, и произведения платежей, в том числе, уплаты дорожного налога Roviniete.

Отметим, что заправочные станции SOCAR уже действуют в 17-ти регионах Румынии - Ботошан, Сучава, Нямц, Яши, Бихор, Буззу, Бакэу, Вранча, Тимиш, Ильфов, Клуж, Валча, Арад, Быстрица-Насад, Сибиу, Бухаресте и Арджеше.