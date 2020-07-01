​SOCAR открыл новую АЗС

Сегодня в поселке Бинагади города Баку на автотрассе Бинагади-Новханы сдана в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.

По его словам, тем самым, количество действующих в республике под брендом SOCAR АЗС достигло 34.

"АЗС удобно расположен для владельцев транспортных средств, следующих по бинагадинской дороге в Новханы, Сарай и другие близлежащие поселки. На вновь введенном в эксплуатацию пункте установлены 7 топливораспределительных колонок, две из которых будут осуществлять продажу сжиженного природного газа (СПГ). На АЗС реализуется бензин марки Super, Premium, A-92 и дизтопливо. Созданы условия для одновременного обслуживания 8 малых автотранспортных средств и 2 крупнотоннажных грузовиков", - отметил он.

SOCAR Petroleum владеет сетью из 34 АЗС и 11 нефтебазами.