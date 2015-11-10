​SOCAR: Обсуждения касались вопроса инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы Египта

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Египет - большой рынок с точки зрения потребления нефти и нефтепродуктов, который на данный момент хорошо развивается. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечивает эту страну нефтью и нефтепродуктами в большом объеме.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, коснувшись проведенных в Египте встреч: "Египет обеспечивается в объеме 1 млн. тонн".

Р.Абдуллаев отметил, что в ходе встреч обсуждался вопрос инвестиций SOCAR в нефтеперерабатывающие заводы Египта в качестве акционера: "Сейчас мы проводим обсуждения в более широком масштабе. Они касаются приобретения долевого участия в египетских заводах".

Отметим, что находящийся с визитом в Египте президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев вчера в Каире встретился с премьер-министром этой страны Исмаилом Шарифом. На встрече приняли участие также глава египетской компании EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation) Мухаммад аль Масри и посол Азербайджана в Египте Шахин Абдуллаев. Президент SOCAR выразил заинтересованность в возможностях сотрудничества с Египтом.

Отметивший широкие инвестиционные возможности нефтегазовой промышленности Египта И.Шариф пригласил SOCAR оценить эти возможности. Он также подчеркнул готовность правительства Египта поддержать деятельность SOCAR в стране.