​SOCAR не возражает против импорта в Грузию газа из других источников

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Грузинский рынок - открытый рынок и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не возражает против продажи здесь альтернативного газа из других источников".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

"Предприниматели стараются ввозить в Грузию альтернативный газ. Мы не возражаем против этого. Здесь открытый рынок, на котором могут принимать участие все, кто привозит и продает конкурентоспособный газ".

Р.Абдуллаев сообщил, что в следующем году Азербайджан может как оставить объемы поставок газа в Грузию на прежнем уровне, так и увеличить их.