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    ​SOCAR начал применять новые насосы на морских платформах

    Новые центробежные насосы отличаются автоматической регулировкой числа циклов

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На морской глубоководной платформе №4, эксплуатируемой НГДУ "28 мая" Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществлена замена завершивших срок эксплуатации насосов на насосы типа OHH 6-4x6-16 компании Sulzer.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти насосы предназначены для бесперебойной транспортировки добываемой на платформе нефти в нефтесборный парк на "Нефтяных камнях".

    "Новые центробежные насосы отличаются автоматической регулировкой числа циклов. Подобная система впервые применяется в ПО "Азнефть". Продолжаются работы по применению насосов Sulzer и на других платформах", - говорится в информации. 

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