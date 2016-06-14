​SOCAR начал применять новые насосы на морских платформах

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На морской глубоководной платформе №4, эксплуатируемой НГДУ "28 мая" Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществлена замена завершивших срок эксплуатации насосов на насосы типа OHH 6-4x6-16 компании Sulzer.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти насосы предназначены для бесперебойной транспортировки добываемой на платформе нефти в нефтесборный парк на "Нефтяных камнях".

"Новые центробежные насосы отличаются автоматической регулировкой числа циклов. Подобная система впервые применяется в ПО "Азнефть". Продолжаются работы по применению насосов Sulzer и на других платформах", - говорится в информации.