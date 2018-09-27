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    SOCAR может построить метаноловый завод в России

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вынашивает планы по строительству метанолового завода в России. 

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

    "Ведутся переговоры с российской компанией о строительстве в России завода по производству метанола. Речь идёт о крупном производстве. Наша компания планирует масштабировать опыт SOCAR Polymer", - сказал Ф.Джафаров в кулуарах девятого Азербайджано-российского межрегионального форума.

    Он добавил, что проект может стать выгодным и конкурентоспособным за счёт привлекательной цены за газ в России. Предполагается, что на производстве будет использоваться российское сырьё.

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