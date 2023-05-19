SOCAR и ”Узбекнефтегаз" рассматривают возможность создания совместного предприятия

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и компания “Узбекнефтегаз” рассматривают вопрос о создании совместного предприятия SOCAR Trading.

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и компания “Узбекнефтегаз” рассматривают вопрос о создании совместного предприятия SOCAR Trading.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Узбекнефтегаз“, об этом было заявлено на встрече делегации во главе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом в Ташкенте во время 25-й юбилейной Международной выставки ”Нефть и газ Узбекистана - OGU 2023“.

В ходе встречи подчеркнута важность укрепления и развития связей в направлениях upstream и downstream.

Особый интерес было проявлено к участию в проекте модернизации Бухарского НПЗ, а также к совместной разработке месторождений как в Узбекистане, так и в Азербайджане. В то же время руководство SOCAR готово участвовать в контрактах в качестве оператора на территории Узбекистана.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем изучении перспектив сотрудничества во всех сферах и продолжении развития всех совместных проектов.

Напомним, 25 - я юбилейная международная выставка ”Нефть и газ Узбекистана - OGU 2023" продолжит свою работу до 20 мая.