​SOCAR и PetroVietnam разрабатывают проект программы сотрудничества

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана и нефтегазовая корпорация PetroVietnam разрабатывают проект программы по совместному сотрудничеству. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"50% специалистов компании PetroVietnam были студентами в Баку. Компания хочет осуществлять деятельность в Баку и предлагает нам работать во Вьетнаме. Мы планируем сотрудничать с ними, уже налажены связи. Бакинская высшая школа нефти и Проектный институт SOCAR разработали проекты во Вьетнаме. Готовится программа для более широкого сотрудничества", - добавил Р.Абдуллаев.

Руководство SOCAR отметило, что взаимное сотрудничество будет осуществляться на основе адекватных предложений, представляющих интерес для обеих сторон: "Наше сотрудничество будет строиться на основе взаимовыгодных предложений. Мы провели переговоры по совместному производству, логистике и продаже сжатого газа. Мы верим, что сможем осуществить это в короткие сроки".