SOCAR и IFC обсудили сокращение выбросов углерода

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества в области энергетического перехода и сокращения выбросов углерода.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества в области энергетического перехода и сокращения выбросов углерода.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с региональным директором IFC по Европе Раной Карадшех.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества между IFC и Азербайджаном, подчеркнута важность совместных проектов, реализуемых в различных сферах, включая финансовые услуги, инфраструктуру и производство.