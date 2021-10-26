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SOCAR и BP обсудили отправку в море платформы ACE

SOCAR и BP обсудили отправку в море платформы ACE Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял вице-президента BP по добыче и операциям Гордона Биррелла.
Энергетика
26 октября 2021 г. 12:31
SOCAR и BP обсудили отправку в море платформы ACE

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял вице-президента BP по добыче и операциям Гордона Биррелла.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече были обсуждены различные аспекты партнерства SOCAR и BP. Состоялся обмен мнениями о ходе разведочного бурения на мелководной части Абшеронского полуострова, а также о дальнейшем увеличении добычи газа в Азербайджане за счет различных источников, его значении в удовлетворении растущего спроса местного и глобального рынка газа.

Р. Абдуллаев подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности Азербайджана является приоритетом для государства и компании. Стороны отметили, что продолжаются производственно-эксплуатационные работы по проекту АЧГ и отправку в море в ближайшие месяцы опорного блока платформы ACE для ее инсталляции.

Гости были проинформированы о новых технологических решениях, применяемых в SOCAR с целью улучшения технических характеристик морских платформ, срок эксплуатации которых истек. Было отмечено, что SOCAR в соответствии с новой стратегией изучает возможность обеспечения в будущем энергоснабжения морской нефтегазовой инфраструктуры компании за счет возобновляемых источников, а не газа.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, BP mull shipping ACE platform
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və bp yeni inşa olunmuş ACE özülünün dənizə salınmasını müzakirə edib

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