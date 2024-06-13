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SOCAR и Baker Hughes подписали соглашение о сотрудничестве

SOCAR и Baker Hughes подписали соглашение о сотрудничестве Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Baker Hughes подписано Соглашение о сотрудничестве.
Энергетика
13 июня 2024 г. 22:21
SOCAR и Baker Hughes подписали соглашение о сотрудничестве

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Baker Hughes подписано Соглашение о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Согласно документу, который подписали руководитель SOCAR Ровшан Наджаф и президент, главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, в Азербайджане будут осуществляться сборка, ремонт и техническое обслуживание центробежных электрических погружных насосов (MEDN).

Согласно договоренности между ПО "Азнефть" SOCAR и ООО Baker Hughes Services International в рамках соглашения, для сборки MEDN будет создан новый центр. На начальном этапе в Азербайджан будет доставлено 50 комплектов MEDN.

Инновационный подход, который будет реализован, упростит процессы и повысит эффективность и производительность. В результате использования новой технологии можно будет избежать трудностей, которые наблюдались при эксплуатации предыдущих поколений погружных насосов, в том числе простои производства из-за технического обслуживания и снижение производительности. Инновационный подход позволит обеспечить исключительную надежность при работе погружных насосов, многократно увеличивая срок их службы.

Посредством стратегического сотрудничества и обмена опытом с партнерами, а также инновационных подходов и внедрения новых технологий SOCAR стремится к дальнейшему совершенствованию своей деятельности и достижению новых вершин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə “Baker Hughes” şirkəti arasında Əməkdaşlıq Sazişi imzalanıb

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