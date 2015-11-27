​SOCAR Energy Georgia вошел в список компаний, имеющих высокий бизнес-рейтинг

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии состоялась 16-я традиционная церемония награждения действующих в Грузии компаний-победителей бизнес-рейтинга.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), компания SOCAR Energy Georgia стала основным спонсором мероприятия, прошедшего при поддержке мэрии Тбилиси, министерств экономики, финансов, энергетики Грузии и других правительственных структур, а также при организации медиа-холдинга Georgian Times и компании маркетинговых исследований Gorbi.

На церемонии приняли участие представители правительственных и деловых кругов, местные и зарубежные журналисты. SOCAR Energy Georgia также попала в первую десятку бизнес-рейтинга. Компания победила в номинациях "самый крупный налогоплательщик", "самый крупный работодатель", "высокий стандарт качества", "эффективный менеджмент".

Отметим, что первый бизнес-рейтинг компаний, осуществляющих деятельность в Грузии, был составлен в 1995 году. Согласно проекту, министерство финансов Грузии предоставляет Georgian Times и Gorbi список компаний, перечисления которых в госбюджет Грузии равны 1 млрд. лари и выше. Эксперты, журналисты, пишущие на экономическую тематику, НПО, фонды, службы социального исследования выбирают 60 самых успешных компаний, из которых 30 становятся победителями и награждаются Гран-при. Остальные компании награждаются дипломами в различных номинациях.