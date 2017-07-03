SOCAR экспортировал из порта Джейхан 8 млн тонн сырой нефти

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 8 126 315 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на июнь пришлось 1 429 248 тонн нефти.

В первом полугодии экспорт из порта Джейхан в годовом сравнении сократился на 4,8%, в июне увеличился на 6,6%.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.