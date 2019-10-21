Швейцарская нефтяная компания открыла региональный офис в Баку

Швейцарская SA хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме заявил директор компании Мурат Сеитнепесов.

По его словам, компания экспортирует на мировые рынки нефтехимическую продукцию, полимеры, удобрения: "Integral Petroleum работает с Азербайджаном. Мы участвовали в монтажных работах на карбамидном заводе SOCAR. В то же время мы занимаемся контейнерными перевозками из Туркменистана. Для перевозок мы используем железную дорогу Баку-Ахалкалаки-Карс. Мы хотим более обширного сотрудничества с Азербайджаном. В этих целях в Баку открыт офис. Это региональный офис по Каспию".