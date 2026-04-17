Шахбазов заявил о негативном влиянии "зеленой" политики ЕС на инвестиции в ЮГК

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом он заявил на панельной сессии по энергетике в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Наше сотрудничество с Турцией - это отличный пример того, как дружественные и партнерские страны могут на протяжении многих лет вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности", - сказал Шахбазов.

Он напомнил об успешной реализации совместных проектов, включая нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум, а также Южный газовый коридор протяженностью 3 500 км, "который впервые в истории соединил Каспийское море через семь стран с Адриатическим морем - южной частью Италии".

"Это и есть тот подход к работе, который позволяет обеспечить устойчивость энергетического сектора и наилучшим образом гарантировать энергетическую безопасность… Это был план, который реализовывался последовательно", - отметил министр.

Шахбазов также призвал к активизации международного сотрудничества. "Мы приглашаем к сотрудничеству многие страны, находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами и всегда думаем о будущем. Например, Южный газовый коридор, который поставляет более 16 млрд кубометров природного газа в год, обладает потенциалом для удвоения этих объемов. Однако в определенной степени он недоинвестирован со стороны участников - в том числе из-за "зеленой" политики Европейского союза", - добавил Шахбазов.