Саммит ФСЭГ пройдет с 21 по 24 ноября в Боливии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Четвертый саммит Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) начнет работу во вторник в боливийском Санта-Крузе.

Как передает Report, он продлится до 24 ноября.

Министры энергетики 12 стран встретятся, чтобы обсудить состояние энергетических рынков, определить роль газа в развитии мировой энергетики и продолжить сотрудничество в энергетической сфере.

ФСЭГ объединяет ведущих мировых экспортеров газа - страны организации обладают 67% мировых запасов газа. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Саммиты ФСЭГ проходят раз в два года, встречи стран-членов организации на уровне министров - раз в год.