S&P: Глобальный спрос на авиатопливо впервые вернется к допандемическому уровню в 2025 году

Глобальный спрос на авиаперевозки пассажиров, измеряемый в коммерческих пассажиро-километрах (RPK), вырос на 9,1% в годовом исчислении в июне, что обусловлено летним сезоном отпусков, что привело к росту цен на авиатопливо.

Глобальный спрос на авиаперевозки пассажиров, измеряемый в коммерческих пассажиро-километрах (RPK), вырос на 9,1% в годовом исчислении в июне, что обусловлено летним сезоном отпусков, что привело к росту цен на авиатопливо.

Как передает Report со ссылкой S&P Global Commodity Insights, об этом говорится в данных Международной ассоциации воздушного транспорта по состоянию на 31 июля.

Международный спрос вырос на 12,3% в годовом исчислении за тот же период, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по росту в 22,6%, за ним следуют Африка и Латинская Америка с 16,9% и 15,3% соответственно.

Platts, подразделение S&P Global Commodity Insights, оценило разницу в ценах на реактивные грузы CIF NWE 6 августа в размере премии в 48,75 долларов США за тонну к фьючерсному контракту ICE LSGO с ближайшим сроком исполнения, что значительно выше годового минимума в 9,75 долларов США за тонну, зафиксированного 3 марта.

По прогнозам Commodity Insights, глобальный спрос на авиатопливо и керосин достигнет 8 млн баррелей в день этим летом впервые с конца 2019 года, а среднегодовой показатель впервые вернется к допандемическому уровню в 2025 году. Основной драйвер роста спроса на нефть с 2021 года, средний мировой годовой рост спроса на авиатопливо/керосин, по прогнозам, составит около 550 тысяч баррелей в день в 2024 году, замедлившись до 300 тысяч баррелей в день в 2025 году, в основном за счет Западной Европы и Китая.

Спреды на реактивное топливо в Европе и на побережье Мексиканского залива США отступили от пика, вызванного российско-украинского конфликта, но остаются устойчивыми и превышают исторический средний показатель около 16 долларов за баррель. Ожидается, что спреды на реактивное топливо будут в целом соответствовать спредам на дизельное топливо до конца года; таким образом, ожидается, что реактивное топливо будет дороже дизельного топлива, начиная с этой зимы и до следующего года.

В дальнейшем Commodity Insights ожидает, что спреды на крек-топливо в среднем сузятся, но могут превысить долгосрочный исторический диапазон до 20 долларов США за баррель.

S&P считает, что глобальный спрос на реактивные самолеты стремительно растет, поскольку все больше пассажиров возвращаются в небо, а летние авиаперелеты приближают цены на авиационное топливо к допандемийным уровням.

"Хотя глобальные авиаперевозки, измеряемые рейсами, впервые вернулись к допандемическому уровню в середине 2023 года, спрос на авиатопливо не поспевал за ним. Пока что глобальный спрос на реактивные самолеты в 2024 году остается на уровне около 95% от 2019 года из-за повышения эффективности, более крупных самолетов и более медленного восстановления более топливоемких дальних перелетов", - подчеркивает Commodity Insights.