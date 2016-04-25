На сегодняшний день с месторождения "Шахдениз" добыто 70 млрд. кубометров газа

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, и по сегодняшний день добыто 70 млрд. кубометров газа и 18 млн. тонн конденсата.

Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящей в Баку конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, из них 5 млрд. кубометров газа транспортировано по Южно-Кавказскому трубопроводу в Грузию, свыше 39 млрд. кубометров - в Турцию. Он отметил, что на данный момент в Грузию поставляется ежесуточно 2,5 млн. кубометров, в Турцию - 18,2 млн. кубометров газа.

Представитель SOCAR сообщил, что среднесуточные объемы добычи из 8 действующих на месторождении "Шахдениз" скважин составляют 30 млн. кубометров газа, 7 тыс. тонн конденсата.