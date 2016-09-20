С месторождения “Шахдениз” на сегодняшний день добыто 75 млрд кубометров газа

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ С начала разработки в 2006 году с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 75 млрд кубометров газа и 19 млн тонн конденсата. Как сообщает Report, об этом сказал в интервью газете “Азербайджан” по случаю Дня нефтяников президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Президент SOCAR напомнил, что в прошлом году с месторождения добыто 9,9 млрд кубометров газа и 2,3 млн тонн конденсата. По его словам, с начала эксплуатации (2006 год) и по 1 августа 2016 года на местном и зарубежном рынках продано около 74 млрд кубометров газа и 18,8 млн тонн конденсата: “В настоящее время производительность установок “Шахдениз” составляет 29,5 млн кубометров или 10,8 млрд кубометров в год. Мы ждем второго этапа разработки месторождения “Шахдениз”, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа и более чем 240 млн тонн конденсата”.

Р.Абдуллаев также отметил, что в эпоху роста во всем мире спроса на природный газ основной задачей является наращивание добычи: “За последние 10 лет добыча газа в Азербайджане выросла в 4 раза и достигла 29 млрд кубометров в год. Знаменитый в качестве нефтяной страны Азербайджан в результате успешной разработки месторождения “Шахдениз” в короткие сроки стал известен на мировом рынке и как альтернативный источник природного газа”.