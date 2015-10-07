​Ровнаг Абдуллаев: Проблем с ликвидностью у SOCAR не ожидается

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Падение цен на нефть на мировом энергетическом рынке не повлияло на реализуемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) крупные проекты".

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью итальянским СМИ.

Р.Абдуллаев отметил, что компанию в будущем не ждет проблема ликвидности и Центробанк недавно открыл финансирования для Госнефтекомпании в объеме 2 млрд. манатов.

Р.Абдуллаев, коснувшись проекта Южного газового коридора, призванного транспортировать природный газ с месторождения "Шахдениз" в Европу, подчеркнул, что объемы экспорта с первоначальных 16 млрд. кубометров вырастут до 30 млрд. кубометров.

Что касается привлечения к проекту туркменского и иранского газа, глава SOCAR отметил, что пока нет никаких новостей в связи с данным вопросом.

Он также подчеркнул возможность экспорта энергоресурсов в будущем в Индию и Пакистан.

Р.Абдуллаев рассказал о недавнем соглашении с российским "Газпромом", по которому российский газ в своп-режиме будет закачиваться в газохранилища SOCAR и затем транспортироваться в южные регионы России: "Кроме того, "Газпром" продает газ некоторым потребителям в Азербайджане по низким ценам".

Помимо этого, глава Госнефтекомпании отметил, что целью SOCAR и Азербайджана является превращение в стратегический центр на рынке природного газа: "Поэтому мы расширяем возможности наших газохранилищ, что будет способствовать росту количества наших контрактов в этой сфере".