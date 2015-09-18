​Ровнаг Абдуллаев: Работы во всех сферах проекта "Южный газовый коридор" ведутся по графику

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу, идут высокими темпами".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев напомнил, что по проекту подписаны контракты на сумму свыше 10 млрд. долларов: "Начаты работы как на заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, так и в других сферах. На суше и на море идут работы по расширению Сангачальского терминала. В Азербайджане и Грузии уже строится новая нитка трубопровода вдоль Южно-кавказского трубопровода. Трубы уже доставлены на участки, проводятся сварочные работы. В Грузии строится компрессорная станция".

Коснувшись проекта TANAP, глава SOCAR отметил, что проект успешно реализуется: "Трубы доставлены на участок протяженностью 1 350 км, 400 км труб уже сдано производителями и перевозится на участки. На территориях Лот-1, Лот-2 и Лот-3 проводятся сварочные работы. Работы проводятся даже с небольшим опережением графика".

Р.Абдуллаев также отметил, что работы по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) уже начались: "В Албании прокладывается место для трубопровода. Мы ведем подготовку к началу работ в Греции. Завершен проект по проведению работ на море. Проводится тендерная процедура. Работы во всех сферах проекта "Южный газовый коридор" ведутся по графику, азербайджанский газ достигнет Европы в запланированные сроки".