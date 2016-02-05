​Ровнаг Абдуллаев: Мы постараемся компенсировать ущерб от инфляции за счет повышения зарплат сотрудников

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) постарается компенсировать ущерб от инфляции за счет повышения заработных плат сотрудников.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе встречи с молодыми нефтяниками в Бакинском бизнес-центре: "Мы постоянно повышаем заработные платы. В 2007 году мы повысили их на 25%. В настоящее время зарплата сотрудников SOCAR достаточно высока по сравнению с работниками других государственных предприятий. Однако, как вам известно, наши доходы также сократились на фоне падения нефтяных цен на мировом рынке, в бюджете недостаточно средств".

Р.Абдуллаев добавил, что после расчета фактической инфляции этот вопрос может быть рассмотрен: "Мы постараемся оказать некоторую помощь. Однако вновь повторюсь, что есть большая разница в заработных платах наших сотрудников и других бюджетных организаций".