​Ровнаг Абдуллаев: Компания Snam заинтересована в приобретении 17%-ной доли в DESFA

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Итальянская компания Snam обратилась по вопросу приобретения акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Президент SOCAR отметил, что сейчас ведутся переговоры с компанией Snam: "Эта компания заинтересована в приобретении 17%-ной доли в DESFA".

Отметим, что на прошлой неделе компания Snam направила официальное обращение в Фонд развития активов Греции (HRADF) по вопросу приобретения акций DESFA.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

По информации, в приобретении доли в DESFA заинтересованы две итальянские компании Snam и Infrastrutture Transporto Gas, испанская Enagas, голландская Gasunie, румынская Transgaz.