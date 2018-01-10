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    Роснефть продала сеть АЗС на Украине

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ «Роснефть» в декабре 2017 года продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые являются собственниками автозаправочных станций на Украине. Как передает Report,об этом сообщают РИА Новости.

    Из списка аффилированных лиц «Роснефти» в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited.

    Компании являются собственниками ООО «Восток» (Киев), которое владеет сетью АЗС на Украине.

    По данным агентства, сеть АЗС насчитывает около 150 объектов.

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