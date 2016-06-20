​"Роснефть" продает 20% акций Китаю и Индии

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Российская сторона рассматривает возможность продажи 19,5% акций компании "Роснефть" Китаю и Индии. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg. Цена акций при этом составит по меньшей мере 11 млрд. долларов.

И Китай, и Индия ранее проявляли интерес к покупке доли в российской нефтяной компании, однако ни одна из стран не заявляла о совместном участии в сделке. По информации агентства, Россия надеется на то, что Китай и Индия согласятся на совместную сделку.

Отметим, что "Роснефть" - нефтегазовая компания, 69,5% акций которой принадлежит государству. Является крупнейшей в мире публичной компанией по объему добычи нефти. На конец 2012 года в компании работают около 170 тыс. человек. В списке Fortune Global 2014 года занимает 46-е место. В январе 2013 года, сразу после покупки ТНК-BP, капитализация "Роснефти" достигла 96 млрд. долларов. В результате покупки значительно увеличился долг компании. К 24 января 2014 года капитализация сократилась на 25 % до 75,78 млрд. долларов. В 2014 году оценка стоимости всей компании, включая ТНК-BP, снизилась на 38% до 50 млрд. долларов, что ниже цены одной только ТНК-BP при покупке в 2013 году за 55 млрд. долларов. В настоящее время задолженность компании составляет около 60 млрд. долларов.