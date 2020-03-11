Работы по нефтехимическому комплексу SOCAR и BP в Турции могут начаться в конце года

Строительство нового нефтехимического комплекса (проект Mercury), который планируют построить Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP в Алиаге (Измир, Турция), может быть начато в конце 2020-го или начале 2021-го года.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu заявил генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Месут Ильтер.

"В настоящее время в рамках проекта проводятся оценочные и инженерные работы. Инвестиционная стоимость нового нефтехимического проекта составит порядка 1,8 млрд долларов США. Мы видим, что инвестиции SOCAR в Турции, в основном, направлены на области, где превалирует импорт. В основе этого проекта также лежит эта стратегия. С деятельностью этого нефтехимического комплекса в Турции будет прекращен импорт очищенной терефталевой кислоты (PTA). В настоящее время около 18% потребностей Турции в нефтехимической продукции обеспечивает Petkim. С вводом в эксплуатацию нового нефтехимического комплекса этот показатель вырастет до 40%", - сказал М.Ильтер.

По его словам, ввод в эксплуатацию нового нефтехимического комплекса планируется в 2024 году.

BP и SOCAR 20 декабря прошлого года подписали принципы соглашения об оценке планов по строительству нефтехимического комплекса мирового масштаба в Турции и созданию совместного предприятия по его управлению. На предприятии будет производиться 1,25 млн тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тыс. тонн параксилола (PX), 340 тыс. тонн бензола.