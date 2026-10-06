Пярвиз Шахбазов: Азербайджан и Великобритания увеличили товарооборот на 67%
- 06 октября, 2026
- 15:19
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В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился на 67%.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на VIII заседании Азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку.
По его словам, в первом полугодии этого года товарооборот увеличился почти в шесть раз, достигнув $3,6 млрд.
"За этот период экспорт Азербайджана в Великобританию вырос в 24 раза", - добавил министр.
Шахбазов отметил, что Великобритания с инвестициями более $39 млрд стала крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.
Министр также подчеркнул, что реализуемые совместно масштабные нефтегазовые проекты, включая Южный газовый коридор, наглядно демонстрируют вклад Азербайджана в обеспечение региональной и европейской энергетической безопасности.