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    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан и Великобритания увеличили товарооборот на 67%

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 15:19
    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан и Великобритания увеличили товарооборот на 67%

    В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился на 67%.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на VIII заседании Азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку.

    По его словам, в первом полугодии этого года товарооборот увеличился почти в шесть раз, достигнув $3,6 млрд.

    "За этот период экспорт Азербайджана в Великобританию вырос в 24 раза", - добавил министр.

    Шахбазов отметил, что Великобритания с инвестициями более $39 млрд стала крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.

    Министр также подчеркнул, что реализуемые совместно масштабные нефтегазовые проекты, включая Южный газовый коридор, наглядно демонстрируют вклад Азербайджана в обеспечение региональной и европейской энергетической безопасности.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-британские отношения Южный газовый коридор (ЮГК)
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan və Böyük Britaniya ticarət dövriyyəsini 67 % artırıb"
    Parviz Shahbazov: Azerbaijan and UK increase trade turnover by 67%
    44 - Tezliklə
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