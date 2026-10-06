Пярвиз Шахбазов: Азербайджан и Великобритания увеличили товарооборот на 67%

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился на 67%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на VIII заседании Азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, в первом полугодии этого года товарооборот увеличился почти в шесть раз, достигнув $3,6 млрд.

"За этот период экспорт Азербайджана в Великобританию вырос в 24 раза", - добавил министр.

Шахбазов отметил, что Великобритания с инвестициями более $39 млрд стала крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.

Министр также подчеркнул, что реализуемые совместно масштабные нефтегазовые проекты, включая Южный газовый коридор, наглядно демонстрируют вклад Азербайджана в обеспечение региональной и европейской энергетической безопасности.