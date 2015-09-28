​Программа развития по разработке месторождения "Абшерон" будет представлена к концу года

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Программа развития по разработке месторождения "Абшерон", расположенного в национальном секторе Каспия, к концу года будет представлена азербайджанской стороне. Как сообщает Report, об этом заявил директор проекта по разработке месторождения "Абшерон" французской компании Total Эрик Мейер на III Азербайджанской и Каспийской нефтегазовой неделе, которая стартовала сегодня в Баку.

По словам Э.Мейера, первый газ с месторождения планируется получить в конце 2021 - начале 2022 года.

Глава проекта отметил, что программа развития должна была быть представлена в сентябре, однако выполняется с задержкой: "Это связано с проведением некоторых исследований, техническими вопросами".

По его словам, принято решение о создании совместной компании по разработке месторождения с участием Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR): "Это будет партнерство по принципу "Нет прибыли, нет убытков" ("No profit, no loss"). Эта компания займется подготовкой программы развития по разработке месторождения "Абшерон".

Э.Мейер сообщил, что первую скважину на месторождении планируется пробурить в 2017 году. Добыча газа с месторождения начнется в конце 2021 - начале 2022 года: "На это же время запланирован экспорт газа".