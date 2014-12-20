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    Болгарский премьер: "Проект "Nabucco West" возможен после отказа России от "Южного потока"

    Бойко Борисов: Я испытываю оптимизм в связи с проектом `Nabucco West`

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отказ России от реализации проекта "Южный поток" может сделать реальностью возобновление трубопроводного проекта "Nabucco West". 

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарское агентство Novinite, об этом после встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.

    "Я испытываю оптимизм в связи с проектом "Nabucco West", по которому азербайджанский газ может поставляться от турецко-болгарской границы в Австрию через Румынию и Венгрию", - отметил он.

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